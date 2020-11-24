В Волгоградской области хотят запретить продажу зажигалок детям

Если проект закона утвердят, то уже с 1 января 2021 года детям в регионе не продадут зажигалки. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Волгоградской области под эгидой заботы о детях уже запретили продавать несовершеннолетним энергетические напитки и никотиновые смеси (все производные снюсов). Теперь дошла очередь до зажигалок. Депутаты областной думы подготовили проект закона, который планирует запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков детям. Спросите почему? Таким образом, власти намерены бороться с токсикоманией.

«На территории Волгоградской области запрещается продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и вовлечение детей в процесс употребления газа путем вдыхания посредством покупки для них или передачи им данных товаров», - сказано в проекте закона.

В нем также указано, что покупателю могут отказать в продаже данных товаров, если продавец сомневается в его возрасте, а документ он не предоставил. Причем продавцов, нарушивших данные предписания, смогут привлекать к административной ответственности (будут штрафовать, если продадут детям зажигалку).

Если проект утвердят, то закон вступит в силу в Волгоградской области уже с 1 января 2021 года.