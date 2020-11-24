В Волгограде появится еще одна ярмарка

В Волгограде определился организатор ярмарки в Дзержинском районе. Торговая точка появится на пересечении улиц Кутузовской и 51-й Гвардейской. Сейчас подрядчик разрабатывает проект. Как рассказали «КП-Волгоград» в городской администрации, на ярмарке будет 30 торговых мест, в том числе льготные для садоводов и дачников. Вообще площадка будет предоставлена местным товаропроизводителям. На ярмарке будут санузлы, места для сортировки мусора, строители благоустроят территорию объекта. Прежде чем попасть на прилавок, вся продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль.

Эта ярмарка в Жилгородке стала 44-й, работающей в Волгограде. В текущем году в городе открылись 16 новых торговых площадок. Всего же в областном центре оборудованы свыше 60 мест для сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Часть из них пустует и ждет конкурсного отбора предпринимателей.