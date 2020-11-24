Под Волгоградом женщина из-за заблокированной карты «заминировала» банк

Спецслужбы не нашли в отделении взрывных устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 23 ноября, в городе Камышин Волгоградской области спокойствие оборвал телефонный звонок на единый экстренный канал помощи. Поступило сообщение о готовящемся взрыве в отделении банка на улице Базарова, 101. На место сразу же выехали экстренные службы - специалисты-взрывотехники, полицейские, кинологи с собаками, ФСБ, Росгвардия. Они оцепили банк и тщательно осмотрели все помещения. Но взрывоопасных предметов не нашли. Ложная тревога. И по «горячим следам» полицейские узнали, кто баловался, и задержали. Телефонной «террористкой» оказалась 44-летняя камышанка.

Женщина рассказала, что на ложное минирование банка она пошла лишь потому, что ее карта оказалась заблокированной. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «КП-Волгоград» в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский». За ложное сообщение о теракте женщине грозит до трех лет лишения свободы.