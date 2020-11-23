Волгоградец снял с высоты птичьего полета останки метизного завода

Фото - скрин видео Александра Блинкова.

«Родина-мать» будто отвернулась от этого ужаса» - так кратко описал свой новый видеоролик автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков. На видео своего квадрокоптера волгоградец снял то, что осталось от Волгоградского метизного завода. А не осталось от некогда промышленного гиганта практически ничего – лишь пара еще уцелевших цехов и горы строительного мусора.

Напомним, метизный завод (Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей) выпускал когда-то крепежные изделия и колесные пары для вагонов. Но, как и многие другие крупные заводы Волгограда, обанкротился. В 2014-м завод выставили на продажу. А через год объявили, что на его месте планируют построить новые жилые дома и торговый центр. С тех пор его по кирпичику разбирают и вывозят. Сегодня это 16 гектаров руин в самом центре города.

«Как будто с 1943-го ничего не изменилось», - пишут комментаторы под видео, напоминая, что именно здесь во время войны шли ожесточенные бои за Сталинград. – «Рыночная экономика оказалась разрушительнее фашистских орд».

«В Волгограде тотальная зачистка производства. А мы просто смотрим на это в высоком разрешении», - добавляют другие.

Но есть и те, кто считает, что подобные огромные и нерентаьельные заводы давно себя изжили, а территория станет прекрасным местом в перспективе. И надо лишь подождать. Впрочем, такие оптимисты в меньшинстве.