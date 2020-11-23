Под Волгоградом на сутки закроют движение через ж/д переезд

Фото с сайта Приволжской железной дороги.

В Городищенском районе Волгоградской области на время перекроют движение для транспорта через железнодорожный переезд. Речь идет о переезде, расположенном на седьмом километре перегона Гумрак - Орловка (вблизи поселка Аэропорт). Там на 24-25 ноября запланировано проведение ремонтных работ. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Из-за ремонтных работ переезд будет закрыт с 22.00 24 ноября до 2.00 25 ноября. Транспорт на это время пустят в объезд – по трассе Р-22 «Каспий», -уточняют информацию в Привжд. - Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть данные обстоятельства при планировании своих поездок.