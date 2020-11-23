4 главы поселений в Волгоградской области получили штрафы за махинации с муниципальными контрактами

Провинившиеся дробили контракты, чтобы обойти закон. Не получилось Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4 главы поселений Старополтавского района Волгоградской области получили штрафы за нарушения при заключении муниципальных контрактов. Все они нарушили один и тот же закон. Так глава Кановского сельского поселения заключил 7 контрактов на выполнения благоустройства территории. Общая сумма составила 1 миллион 800 тысяч рублей. По закону заказчик не может делать закупку товара или работы у одного поставщика на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Глава поселения раздробил контракт на 7 документов, чтобы фактически обойти законодательство. Но и это запрещено. Подобные махинации позволили себе также главы Новоквасниковского, Салтовского, Новотихоновского сельских поселений. Их действия вскрылись после проверок прокуратуры

- Данные действия фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

А руководитель «Старополтавского районного культурного центра» для ремонта учреждения заключил с одним подрядчиком 29 контрактов на сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Комитет финансов Волгоградской области привлек всех пятерых к административной ответственности. Каждый должен был заплатить по 25 тысяч рублей штрафа. Однако ни главы поселений, ни руководитель культурного центра с наказаниями были не согласны и обжаловали решения в Старополтавском районном суде. Но он оставил постановление комитета финансов без изменений.