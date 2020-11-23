Прокуратура не дала виновнику взрыва дома в Волгограде выйти по УДО

Взрыв дома произошел из-за того, что рабочий, делая прокол под дорогой, повредил газовую трубу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

37-летний Владимир Лексункин попал за решетку за взрыв на Университетском проспекте Волгограда. Это он был тем рабочим, который повредил газовую трубу в мае 2017-го, из-за чего впоследствии произошел взрыв в жилом доме №60. В июле 2019-го его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Но недавно Волжский горсуд постановил выпустить его по УДО. В прокуратуре Волгограда категорически не согласились с таким решением и оспорил его в Волгоградском облсуде и выиграла апелляцию.

Напомним, Лексункин договорился с владельцев киоска, расположенного напротив дома по Университетскому проспекту, сделать прокол под дорогой для водопровода. Но, не имея ни схем коммуникаций, ни специальных познаний, повредил газопровод. На место ЧП выехала газовая «аварийка», и как раз во время проведения ремонтных работ прогремел взрыв. 3-й подъезд многоэтажки рухнул. Под завалами погибли три женщины - 86, 72 и 27 лет. В тот же день – 16 мая 2017-го – в больнице умер и один из работников газовой службы.

- У двоих пострадавших диагностирован тяжкий вред здоровью, у одного - средней тяжести, у пятерых - легкий вред здоровью, у троих – повреждения, не причинившие вреда здоровью. Материальный ущерб составил порядка 150 миллионов рублей, - напоминают в областной прокуратуре. И добавляют, что Лексункин за время отбывания наказания допускал нарушения режима, и не предпринимал никаких мер для погашению материального ущерба. Поэтому и не имеет права претендовать на УДО.

Волгоградский облсуд разделил позицию прокуратуры и отменил постановление Волжского горсуда. Лексункин проведет за решеткой свои 5,5 лет. Второй виновник взрыва – владелец того самого киоска и наниматель Лексункина также отбывает наказание в колонии общего режима (ему дали 5 лет).