Уход Блошкина на самоизоляцию из-за коронавируса не отменит обсуждение вопроса о волгоградском времени в Госдуме

Фото: Волгоградская областная дума

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин самоизолировался у себя дома. У него возможен коронавирус. Однако положительный тест он пока не получил. 65-летний депутат ушел на больничный из-за контакта с человеком, у которого впоследствии подтвердился COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Так что у Александра Блошкина сорвалась поездка в Москву. 24 ноября он должен был выступать с докладом в Государственной думе о переводе Волгоградской области на московское время. Вместо спикера регпарламента в столицу отправится председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий облдумы Михаил Струк. Он выступит перед федеральными законодателями вместе с членом комитета Госдумы по охране здоровья Татьяной Цыбизовой.

Напомним, 24 ноября депутаты Госдумы решат часовой пояс Волгоградской области: будет ли регион и дальше жить по местному времени, или в декабре жителям придется перевести стрелки на час назад.

Добавим, что Александр Блошкин на прошлой неделе возглавил областной совет ветеранов. 19 ноября его кандидатуру единогласно поддержали все делегаты VIII отчетно-выборной конференции, в том числе губернатор Андрей Бочаров.