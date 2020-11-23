В Волгограде под рокадной дорогой пробурят тоннель для стоков

Фото администрации Волгограда.

На берегу Волги неподалеку от «танцующего» моста в Волгограде строят локальное очистное сооружение (ЛОС). Сюда в ближайшее время будут поступать стоки из центра города, которые раньше прямиком сливали в реку. Сейчас рабочие должны соединить уже существующий ливневый коллектор с ЛОС. Да вот беда, труба по проекту пересекает нулевую продольную магистраль. Но нашли выход: как проложить коммуникации, не перекрывая движение и не перерывая дорогу. Для этого используют метод «продавливания» грунта.

- Для этого используется специальная установка, которую разместили в котловане на глубине шесть метров. Она продавливает грунт стальной трубой диаметром 1200 миллиметров. Труба образует под дорогой защитный футляр протяженностью более 50 метров, потом в него уложат коллектор из высокопрочного полимерного материала, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Данное очистное сооружение сможет пропускать стоки в объеме 200 литров в секунду. Перед тем, как сточные воды попадут в Волгу, они будут проходить трехступенчатую систему очистки.

Отметим, что строят ЛОС в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Подобное очистное сооружение уже построили на улице Калинина в Ворошиловском районе, на 90% готовы ЛОС на улицах Гагарина и 13-ой Гвардейской дивизии. В Центральном районе завершают очистные у гостиницы «Турист», а в Тракторозаводском на улице Грамши пока еще идут берегоукрепительные работы (готовят железобетонный фундамент для очистного модуля). После завершения всех работ ежегодно будут очищаться свыше миллиона тонн воды, что благотворно скажется на состоянии Волги и улучшит экологическую ситуацию в Волгограде.