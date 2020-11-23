Прокуратура Волгограда заставила бизнесмена вернуть в бюджет 10 миллионов рублей

47-летний директор волгоградской компании ООО «Гранж» не доплатил в бюджет более 10 миллионов рублей налогов, используя всевозможные махинации. При этом, уголовной ответственности ему удалось избежать: дело было, но его закрыли, так как истек срок давности преступления. Бизнесмен, тем не менее, должен был в добровольном порядке вернуть все украденные у бюджета деньги. А он не вернул. И, похоже не собирался. Тогда вмешались сотрудники волгоградской прокуратуры.

Прокурор Дзержинского района Волгограда подал иск в суд с требованием взыскать с предпринимателя причиненного государству ущерба.

- Суд встал на сторону прокуратуры. Сейчас на принадлежащие бизнесмену автомобили и недвижимое имущество наложен арест, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой Дзержинского района Волгограда на контроль.