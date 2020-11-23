В аэропорту Волгограда экстренно посадили четыре самолета из-за заболевших пассажиров

Сегодня пассажиров в аэропорту досматривают особенно тщательно на предмет коронавируса. Пока без ЧП. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда всегда тщательно досматривают пассажиров и грузы, а в период пандемии сотрудники регионального Роспотребнадзора еще больше усилили контроль за прибывающими и вылетающими. Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении, за 10 месяцев текущего года в аэропорту Гумрак экстренную посадку из-за заболевших на борту пассажиров совершили четыре самолета.

- При проверке пассажиров с признаками простуды инфекционных заболеваний у них не выявлено, - отчитываются в волгоградском Роспотребнадзоре. – Запрещенных к ввозу в Россию грузов также не зарегистрировано.

Вообще в период пандемии из Волгограда продолжали летать самолеты за рубеж. В частности, были авиарейсы в 16 стран: Узбекистан, Австрию, Турцию, Азербайджан, Сан-Марино и Армению, Польшу и Англию, ОАЭ и Болгарию, Литву и Германию, Латвию и Грузию, Казахстан и Израиль.

- Досмотрено 30 самолетов, которые прибыли из стран неблагополучных по опасным болезням, и 25 из тех, кто отправлялись из Волгограда за рубеж. Проверили 4050 пассажиров и членов экипажей, лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, -сообщают в региональном управлении.