Дорожники после снегопада расчистили трассы в 12 районах Волгоградской области

Фото: Упрдор Москва - Волгоград

На Волгоградскую область в выходные обрушился снегопад. Обильные осадки были как в областном центре, так и в районах, что затруднило дородную ситуацию. В субботу и воскресенье на трассы региона вышли 256 единиц техники, которые расчищали проезжие части. Снегопад был в 12 районах области - в Алексеевском, Кумылженском, Николаевском, Еланском, Киквидзенском, Котовском, Руднянском, Иловлинском, Ольховском, Быковском, Ленинском и Среднеахтубинском. А в Клетском, Котельниковском, Серафимовичском, Чернышковском и Суровикинском районах вьюжила метель. Дорожные службы на всех участках, где властвовала непогода, израсходовали 3 512 тонн противогололедных материалов, рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Снег убирали 94 комбинированные дорожные машины, а также 162 автогрейдера, колесных трактора и погрузчика. Сейчас во всех районах проезд машин обеспечен в полном объеме, проблемных участков с заторами нет.