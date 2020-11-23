В Волгоградской области на борьбу с коронавирусом выделили еще 2,2 миллиарда рублей

Расходы в рамках госпрограммы развития здравоохранения в Волгоградской области на этот год увеличили на 2 миллиарда 270 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом и все, что с ним связано. В основном, на расходы ковидных госпиталей, на зарплаты и стимулирующие надбавки медикам. Сегодня, 23 ноября, комитет Волгоградской облДумы по охране здоровья одобрил изменения в бюджете.

- Сегодня на борьбу с коронавирусом брошены все силы. Для медицинских учреждений дополнительно закупается диагностическое и лечебное оборудование, медикаменты, средства защиты. Также деньги идут на расширение инфекционного коечного фонда, и на внедрение новых методов лечения. Эпидемиологическая обстановка в регионе остается непростой, но благодаря работе на упреждение удается держать ситуацию под контролем, - отметила в ходе заседания председатель комитета регпарламента по охране здоровья Наталья Семёнова.

Также на заседании приняли решение выделить из бюджета дополнительно 99 миллионов рублей на закупку лекарств для амбулаторного лечения льготных категорий граждан.