Медсестра из Волгограда отдала турецкому ловеласу-аферисту почти 800 тысяч рублей

Женщина поверила в любовь афериста, а он выманил у нее деньги и пропал. Фото: Мария ЛЕНЦ

47-летнюю медсестру из Волгограда так очаровал турецкий виртуальный мужчина, что, она перевела ему почти 800 тысяч рублей. Якобы на переезд любимого к ней на ПМЖ. Эту грустную историю волгоградка рассказала в отделении полиции 21 ноября.

- Женщина познакомилась в соцсетях в мужчиной, который представился ей жителем Турции. При этом, по его словам, в последнее время он работал врачом-ортопедом в Афганистане. Между парой завязалась переписка, в ходе которой мужчина выяснил, что волгоградка вдова и у нее есть собственное жилье. И он тут же решил переехать к ней жить. Более того, он заверил, что уже собрал все свои вещи в контейнер и отправил в Волгоград, - пересказывают историю медсестры в ГУ МВД по региону.

С этого момента и началось «вытягивание денег» с волгоградки. Сначала иностранный ловелас попросил у женщины занять ей деньги на доставку вещей. Потом – на оплату таможенных пошлин. Затем на какие-то штрафы за задержку на границе. В итоге сумма, которую вдова перевела аферисту, выросла до 768 тысяч рублей. После чего турок перестал выходить на связь: его телефон уже не отвечал. Осознав, что попалась на удочку мошенника, волгоградка пошла в полицию.

- Сейчас следователи отдела полиции №3 (Дзержинский район) УМВД по Волгограду завели уголовное дело по статье «мошенничество». Они пытаются установить личность афериста и задержать преступника, - уточняют в региональном Главке.

При этом полицейские еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой не доверять незнакомцам, особенно, когда они ищут предлоги, чтобы занять у вас деньги.