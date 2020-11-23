3 младенца и более сотни человек старше 50 лет: кто и где заболел коронавирусом в Волгоградской области 23 ноября

В Волгоградской области 23 ноября положительные тесты на ковид получили 229 пациентов Фото: Екатерина СИМОХИНА

23 ноября в Волгоградской области подтвердилось хоть и не рекордное число новых случаев коронавируса, но все равно большое. Заболели 229 жителей 2 городов и 20 районов. Вирус подхватывают волгоградцы разного возраста. За последние сутки диагноз подтвердился у 3 малышей первого года жизни. Заразились 4 ребенка 1-6 лет, 8 детей 7-14 лет и 5 подростков 15-17 лет. Подтвердился ковид у 12 жителей области от 18 до 29 лет. Но большинство заболевших – люди старшего возраста. Положительные тесты у 70 пациентов 50-54 лет. 68 человек подхватили вирус от 30 до 49 лет. Также коронавирус у 59 пенсионеров старше 65 лет. Наибольший прирост заболевших по-прежнему в Волгограде. Сегодня в областном центре 117 новых случаев COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. В Волжском заболели 20 человек.

Среди районов области в антилидерах сегодня Камышинский – 16 новых случаев ковида. В Светлоярском 13 жителей заболели коронавирусом. В Ленинском и Палласовском районах по 9 положительных тестов, в Быковском и Среднеахтубинском – по 6. В Котовском районе 5 новых пациентов. По 4 подтвержденных случая в Николаевском и Урюпинском районах, по 3 – в Городищенском и Чернышковском. В Дубовском, Жирновском, Иловлинском, Новониколаевском и Старополтавском заразились по 2 жителя. В Алексеевском, Новоаннинском, Суровикинском и Фроловском районах по 1 человеку начали борьбу с ковидом.