Через Волго-Донской канал подрядчик начал строить пролеты моста дороги-обхода Волгограда

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Волгоград

Строители продолжают возведение дороги-обхода Волгограда, которая в будущем должна разгрузить областной центр от транзитного транспорта. Первый этап работ стартовал в 2019 году в Светлоярском районе Волгоградской области. Сейчас подрядчик приступил к монтажу пролетов будущего моста через Волго-Донской канал. Уже готовы 17 из 27 опор путепровода, 10 – в разной стадии готовности, сообщили «КП-Волгоград» в Упрдор Москва – Волгоград. В следующем году рабочие планируют приступить к самому трудному – надвижке пролетных строений над водным каналом.

Также на участке продолжается строительство насыпи под основу дороги и транспортных развязок. Всего их будет 3 – на трассу Р-22 «Каспий», автодорогу «Волгоград – Котельниково – Сальск» и выезд на улицу 40 лет ВЛКСМ город-героя. Первый этап возведения обхода Волгограда – а это 12 километров дороги - должен завершиться в 2024 году. Уже тогда транспортная загруженность в Красноармейском районе станет ниже.

Напомним, обход Волгограда строится по заказу ФКУ Упрдор Москва - Волгоград. Магистраль пройдет по Городищенскому и Светлоярскому районам. Общий участок будущей трассы составит порядка 70 километров.