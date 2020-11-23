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Коронавирус Covid-19

Еще пять волгоградцев в возрасте за 50 убил коронавирус

При госпитализации у них был ковид с двусторонней пневмонией
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Усилия медиков не спасли пятерых жителей Волгоградской области от 52 до 79 лет

Усилия медиков не спасли пятерых жителей Волгоградской области от 52 до 79 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно список жертв коронавируса в Волгоградской области растет. За последние сутки были подтверждены 5 летальных исходов. Общее число смертей за время пандемии составляет 280. 23 ноября COVID-19 причиной смерти стал у четырех женщин и одного мужчины, которые проживали в Волгограде и трех районах области. При поступлении в больницы у них был ковид с двусторонним воспалением легких.

52-летний волгоградец вызвал скорую помощь спустя 5 дней после заболевания. «Неотложка» отвезла его в 1-ю городскую клиническую больницу. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Установить дату и способ заражения врачам не удалось у 59-летней жительницы Волгограда. В Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1 она поступила в тяжелом состоянии с сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Жительница Фроловского района заразилась коронавирусом от члена семьи. Но сразу ее медики не навестили, и сама она сначала решила заняться самолечением. Через несколько дней она пошла в поликлинику. Обследовав, врачи решили направить ее в Михайловскую ЦРБ. У 58-летней женщины были проблемы с сердечно-сосудистой системой и органами дыхания. Также по внутрисемейному контакту подхватила ковид 69-летняя женщина из Камышина. Она обратилась к медикам спустя 2 дня после проявления болезни. В поликлинике ей дали направление на госпитализацию в 1-ю городскую больницу. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Не удалось спасти медикам и 79-летнюю женщину из Светлоярского района. Она спустя 5 дней после заболевания пошла в поликлинику, где ей назначили амбулаторное лечение. Но результатов оно не давало. Тогда пациентку с проблемами с сердцем положили в 16-ю больницу.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.