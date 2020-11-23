Зоозащитники Волгограда получат деньги на стерилизацию и отлов бездомных собак

Зоозащитники смогут улучшить условия для содержания животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Улучшить условия для бездомных животных смогут зоозащитные организации. Для них в Волгограде мэрия объявила грантовый конкурс. Заявки будут отбираться до 4 декабря. Для соискателей денежных вознаграждений определены строгие требования. Некоммерческие зоозащитные организации должны быть зарегистрированы в Волгограде, иметь опыт работы не менее 6 месяцев. Заявка не будет одобрена, если в приюте нет вольеров для животных и ветеринарного кабинета. Важно, чтобы организация не имела штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. В конкурсе грантов будут 2 победителя, которые получат 1 миллион 800 тысяч рублей и 1 миллион 200 тысяч рублей. Общая сумма грантов по сравнению с прошлым годом увеличилась на полмиллиона.

Субсидии зоозащитники смогут потратить на строительство дополнительных вольеров для собачек и кошечек, а также стерилизацию и отлов бездомных четвероногих. На улицах и во дворах Волгограда бродят стаи собак, которые держат в страхе жителей. В сентябре в Кировском районе дворняга искусала мать и ребенка. По закону, все собаки, пойманные на улице, стерилизуются и чипируются, а потом возвращаются на улицы.