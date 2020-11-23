Иномарка в Волгограде сбила на «зебре» школьницу

Поспешность на дороге приводит к авариям с серьезными последствиями Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед пешеходными переходами, где нет светофоров, водители обязаны притормаживать, чтобы пропустить пешеходов. Однако многие автомобилисты будто не замечают знаков и давят педаль в пол. Конечно, и пешеходы должны убедиться в безопасности движения, прежде чем переходить на дорогу. Накануне, 22 ноября, в Красноармейском районе Волгограда 13-летняя девочка на проспекте Канатчиков перебегала дорогу по «зебре», которая не регулируется светофором, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В этот момент ехал «Mitsubishi Lancer». 47-летний водитель не успел остановиться и сбил школьницу. Ребенка с различными травмами «скорая» увезла в больницу.

Еще один пешеход попал под колеса машины в Суровикинском районе. 40-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский», на 123 километре он наехал на 61-летнего пешехода, который в результате ДТП оказался на больничной койке.

ДТП в Кировском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Один человек пострадал в ДТП «КАМАЗа» и корейской легковушки. В Кировском районе большегруз, которым управлял 33-летний мужчина, на улице 64-й Армии влетел в «Hyundai Solaris». Легковушку, за рулем которой была 51-летняя женщина, от удара отбросило в фонарь. Помощь потребовалась 17-летнему подростку-пассажиру «Hyundai». Он был госпитализирован.