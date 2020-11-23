Без происшествий: после матча Ротор – Урал полиция никого не задержала

Фото: СК "Ротор"

Нередко после футбольных матчей полиция задерживает разъяренных болельщиков. Случается такое и в Волгограде. В основном, когда приезжают фаны грандов отечественного футбола: «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Накануне, 22 ноября, в 15-м туре Российской премьер-лиги 22 «Ротор» принимал «Урал». Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. И эта игра прошла без происшествий. Болельщики поддерживали свои команды в рамках приличия – были и поклонники футбола из Екатеринбурга. Грубых нарушений общественного порядка и безопасности граждан они не совершили, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Всего же на матче присутствовали 4050 болельщиков – не впечатляющая цифра. Но все-таки погода зимняя и неуютная для просмотра футбола на трибуне, еще и «Ротор» плетется в зоне вылета. Охраняли порядок во время игры более 340 полицейских, 28 представителей казачества, 171 сотрудник Росгвардии, 76 работников частных охранных предприятий, 700 стюардов.