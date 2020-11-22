Волгоград бьет рекорды по коронавирусу: плюс 131 за сутки

Сейчас все чаще болеют люди трудоспособного возраста. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 234 волгоградца получили сегодня, 22 ноября, положительный результат теста на коронавирус. В основном – это люди трудоспособного возраста: от 30 до 64 лет (138 человек в сегодняшней статистике). И больше половины из заразившихся – жители Волгограда. Сегодня очередной рекордный день ковида в Волгограде: сразу плюс 131 пациент.

На второе место опять вышел Волжский: там плюс 48 заболевших ковидом за сутки. В районах цифры не такие пугающие Всего же на карту распространения ковида в Волгоградской области сегодня попали 15 районов. Из них самые большие очаги – по 9 человек – в Светлоярском и Городищенском районах. В Камышинском зафиксирован спад вируса – всего плюс 7 заболевших. Шесть новых ковидных пациентов добавилось в Октябрьском районе, по пять – в Урюпинском и Серафимовичском, еще три – в Среднеахтубинском.

По два случая в Руднянском, Ольховском и Палласовском. Еще по одному в пяти районах: Чернышковском, Еланском, Николаевском, Калачевском и Михайловском.

И хотя в региональном Роспотребнадзоре уверяют, что заболеваемость ковронавирусом среди школьников и студентов уже пошла на спад, к 22 ноября диагноз COVID-19 установили сразу у 30-ти детей. В их числе, к слову, 17 детей младшего школьного возраста – от 7 до 14-ти лет, и 11 подростков – от 15 до 17 лет. Еще трое – это детки от1 года до 6 лет.