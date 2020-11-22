Не дожили до 60-ти: от коронавируса скончались трое волгоградцев

Фото администрации ВО.

К 22 ноября, по данным регионального оперштаба, в Волгоградской области от коронавируса скончались 275 человек. Сегодня в эту летальную статистику добавили еще трое. Двое мужчин из них были жителями Волгограда, а женщина – из Суровикинского района. Все трое не дожили даже до 60-ти, старшему было 57 лет. Все трое страдали хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Жительнице Суровикино было всего 53 года. И она сразу обратилась за медицинской помощью, едва почувствовала первые признаки заболевания. На амбулаторное лечение не принесло результатов, ей становилось все хуже. Было решено госпитализировать. Когда ее привезли в больницу №1 Волгограда, у нее уже была двухсторонняя ковидная пневмония.

- она получала все необходимое лечение, но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась, - констатируют в оперштабе.

А вот 56-летний мужчина к врачам сразу не пошел. Лечился самостоятельно и безрезультатно. Только, когда стало совсем худо, вызвал «скорую». Его увезли в 12-ю больницу. Там он и умер.

Мужчина 57-ми лет тоже 4 дня лечился сам, хотя у него уже были все признаки коронавируса. Его с двухсторонней пневмонией доставили в госпиталь ветеранов, но помощь ему медики уже оказались не в силах.