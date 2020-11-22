23 ноября в Волгограде без света останутся 25 улиц

Смотрите, кто попал в список на отключение 23 нояюбря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Понедельник, 23 ноября, для многих волгоградцев начнется с не очень приятного сюрприза – у них отключат электроэнергию. Нет, не за долги, а в рамках плановых работ. Зима ли, мороз или снег, а планы по замене электрооборудования у компании «Росссети-ЮГ» остаются неизменными. Ведь это залог бесперебойной работы электросетей в дальнейшем. Каждый день энергетики обновляют сети. Завтра, к примеру, ремонтные работы запланированы в трех районах Волгограда – в Кировском, Дзержинском и Краснооктябрьском.

Правда, в Дзержинском света лишь в одном доме - №115 на проспекте Жукова. Да и то всего полдня. Больше всего завтра «достанется» Краснооктябрьскому району Волгограда. Там на весь световой день исчезнет электроэнергия сразу на 18-ти улицах частного сектора. Ограничения коснутся больше сотни потребителей.

К сожалению, мера эта вынужденная, поэтому придется волгоградцам потерпеть неудобства. Тем более, что они временные.

ВАЖНО!

23 ноября электроэнергию в Волгограде отключат по следующим адресам:

Кировский район

С 9.00 до 17.00

- ул.Красноозерная д.45-55 д.28-66

- ул.Катальповая д.50 д.49 д.52

- ул.Бытовая д.3-25 д.4-26

- ул.Сокольниковская д.3-25 д.2-24

- ул.Шелковичная д.49-67 д.34-40

- ул.Абганеровская 27/1,27/2

Дзержинский район

с 08:00 до 13:00

- пр. Жукова 115

Краснооктябрьский район

с 09:00 до 17:00

- ул. Хользунова 126/1-168,111,117,131б

- ул. Тираспольская 17-53,30-34

- ул. Сормовская 40а-50

- ул. Старобельская 29-37,30-36

- ул. Магаданская 37-51,38-60

- ул. Шепетовская 31а-39

- ул. Хибинская 2

- пер. Хибинский

- ул. Камчатская 1,2

- ул. Земнухова 2

- ул. Шевцовой 1,2

- ул. Павелецкая 1,2

- ул. Тюленина 1,2

- ул. Тираспольская 30,32,19,37-47

- ул. Долинная 17-71,16-68

- ул. Тираспольская 1-15

- ул. Магаданская 1-17,2-18

- ул. Ермоловой 52