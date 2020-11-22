23 ноября в Волгограде без света останутся 25 улиц

Смотрите, кто попал в список на отключение 23 нояюбря.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Понедельник, 23 ноября, для многих волгоградцев начнется с не очень приятного сюрприза – у них отключат электроэнергию. Нет, не за долги, а в рамках плановых работ. Зима ли, мороз или снег, а планы по замене электрооборудования у компании «Росссети-ЮГ» остаются неизменными. Ведь это залог бесперебойной работы электросетей в дальнейшем. Каждый день энергетики обновляют сети. Завтра, к примеру, ремонтные работы запланированы в трех районах Волгограда – в Кировском, Дзержинском и Краснооктябрьском.
Правда, в Дзержинском света лишь в одном доме - №115 на проспекте Жукова. Да и то всего полдня. Больше всего завтра «достанется» Краснооктябрьскому району Волгограда. Там на весь световой день исчезнет электроэнергия сразу на 18-ти улицах частного сектора. Ограничения коснутся больше сотни потребителей.
К сожалению, мера эта вынужденная, поэтому придется волгоградцам потерпеть неудобства. Тем более, что они временные.
ВАЖНО!
23 ноября электроэнергию в Волгограде отключат по следующим адресам:
Кировский район
С 9.00 до 17.00
- ул.Красноозерная д.45-55 д.28-66
- ул.Катальповая д.50 д.49 д.52
- ул.Бытовая д.3-25 д.4-26
- ул.Сокольниковская д.3-25 д.2-24
- ул.Шелковичная д.49-67 д.34-40
- ул.Абганеровская 27/1,27/2
Дзержинский район
с 08:00 до 13:00
- пр. Жукова 115
Краснооктябрьский район
с 09:00 до 17:00
- ул. Хользунова 126/1-168,111,117,131б
- ул. Тираспольская 17-53,30-34
- ул. Сормовская 40а-50
- ул. Старобельская 29-37,30-36
- ул. Магаданская 37-51,38-60
- ул. Шепетовская 31а-39
- ул. Хибинская 2
- пер. Хибинский
- ул. Камчатская 1,2
- ул. Земнухова 2
- ул. Шевцовой 1,2
- ул. Павелецкая 1,2
- ул. Тюленина 1,2
- ул. Тираспольская 30,32,19,37-47
- ул. Долинная 17-71,16-68
- ул. Тираспольская 1-15
- ул. Магаданская 1-17,2-18
- ул. Ермоловой 52