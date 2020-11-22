Волгоградцы вышли на одиночные пикеты против перевода стрелок

Уже во вторник, 24 ноября, в Госдуме РФ будут рассматривать законопроект «Об исчислении времени» в Волгоградской области. Депутаты должны решить: останется ли наш регион в часовом поясе МСК+1, либо вернется к московскому времени. Сегодня, 22 ноября, защитники местного времени вышли на одиночные пикеты в Волгограде и Волжском.

«Волгоград на законном референдуме в 2018 году выбрал часовой пояс МСК+1. В 2020-м путем фальсификации наш выбор хотят отнять. Мы не сдаемся!», - гласят надписи на плакатах, с которыми участники акции вышли на центральные улицы.

Напомним, что это уже не первая акция защитников местного времени. Они устраивали митинги, отсылали десятки тысяч подписей в Госдуму, администрацию президента и нардепам. Однако, несмотря на их мнение, в комитете по охране здоровья Госдумы одобрили законопроект волгоградских парламентариев. В качестве аргумента они заявили, что после перевода стрелок на час назад у волгоградцев появится дополнительные светлые часы – с 6.00 до 9.00. Контраргумент волгоградцев: летом уже в 7 часов жара, поэтому светлый час ничего не дает, а вот подменять итоги всенародного референдума результатами опроса – незаконно. Чем закончится эта битва, узнаем в ближайшие дни.