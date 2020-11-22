МЧС призывают волгоградцев не выходить на лед

В Волгограде и области выпал первый снег и пришли первые морозы. Детвора тут же помчалась с санками и ледянками на горки, а любители зимней рыбалки – за снастями. Но м волгоградском ГУ МЧС призывают наших жителей пока воздержаться от рыбалки из лунок, и просят пока вообще не выходить на лед.

- Толщина льда на некоторых озерах и реках составляет всего 2 сантиметра. Этой толщины недостаточно для перехода по льду. Выход на лёд крайне опасен! Родители, разъясните детям об опасности нахождения на такой непрочной поверхности льда, - обращаются к волгоградцам в региональном МЧС.

И добавляют для рыбаков, что выход на лёд допустим, только после окончания формирования ледостава. В Волгоградской области это обычно происходит в конце января.

- При этом, чтобы покрытие ведержало одного человека, толщина льда должна быть не менее семи сантиметров. Заезжать на лёд на транспортными средствами запрещено, - напоминают в ГУ МЧС по Волгоградской области.