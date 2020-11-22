В декабре в Волжском на линии выйдут трамваи, подаренные Москвой

В Волжский привезли 15 трамваев, которые городу подарили москвичи. Вагоны не новые, а 2007 – 2009 годы выпуска. Но, как отмечают в мэрии города-спутника, находятся в удовлетворительном состоянии. Обещают, что уже в начале декабря они выйдут на линии.

Напомним, что эти трамваи передали Волжскому в рамках реализации программы обновления электротранспорта. Сейчас все 15 вагонов находятся в парке «Волжской автоколонны № 1732».

- Сейчас специалисты проводят диагностику вагонов, при необходимости ремонтируют и меняют запчасти, проверяют исправность ходовой части и электрооборудования. Кроме того, перед тем, как трамваи выйдут на линию их надо перерегистрировать и заменить номера, - уточняют в администрации Волжского.

Кстати, хоть трамваи и не новые, но, в мэрии говорят, что они оснащены усовершенствованным пультом управления, а в пассажирском салоне установлены мягкие кресла, что добавит комфорта горожанам.