На улицах Волгограда снег убирают 70 спецмашин

Фото из архива КП.

Зима в этом году пришла в Волгоград и область раньше срока. С 21 ноября областной центр заметает, снега навалило целые сугробы. Всю ночь на 22 ноября дорожная техника чистила улицы Волгограда от наката и наледи, и посыпала проезжую часть и тротуары. В администрации города уже отчитались: меньше, чем за сутки, на дороги высыпали уже почти 850 тонн песко-соляной смеси. И работа продолжается до сих пор.

- За ночь успели в Волгограде обработать более 250 тысяч квадратных метров дорог во всех районах. Центральные магистрали уже почищены, сейчас дорожные службы перешли на второстепенные улицы. На уборке задействовано свыше 70 специализированных машин, в том числе порядка 40 КДМ. И, учитывая прогноз синоптиков и продолжение снегопада, работы по уборке не останавливаются, - сообщают в мэрии Волгограда.