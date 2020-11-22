Волгоградским медикам, работающим с COVID-19, удвоят стаж

Право на досрочную пенсию получат и сотрудники лабораторий, работающих с ковидным биоматериалом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня волгоградские медики оказались на передовой – уже седьмой месяц они воюют с COVID-19. Все они сейчас рискую жизнью не меньше, чем спасатели или представители опасных профессий. Поэтому в Правительстве РФ принято постановление, которое дает право медработникам, работающим с ковидными пациентами, право на досрочное назначение пенсии по старости. Об Этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Согласно постановлению, время работы медиков с коронавирусными пациентами будет засчитываться в стаж в двойном размере, - сообщают в пенсионном управлении.

И добавляют, что под эту «льготу» попадут не только врачи госпиталей, но и работники «скорой», и медики, оказывающие специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. Кроме того, на досрочную пенсию смогут претендовать сотрудники лабораторий, которые исследуют биологический материал на наличие коронавируса, а также осуществляют медицинскую эвакуацию больных с подозрением на COVID-19.

- В двойном размере будут считать и стаж работникам поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с диагнозом ковид в амбулаторных условиях (в том числе и на дому); а также тем, кто занимается транспортировкой пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медицинские организации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии, - поясняют в Пенсионном фонде.

В этом постановлении учитывается стаж с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Для медиков, которые уже на пенсии, но продолжают работать, не изменится ничего.