Под Волгоградом водитель «шестерки» сбил пенсионерку на обочине

Волгоградскую область засыпает снегом, вчера, 21 ноября, снег добрался наконец-то и до Волгограда. Улицы замело, движение на дорогах замедлилось. Но, волгоградские автомобилисты, надо сказать, с особой аккуратностью стали передвигаться по городу и трассам. В итоге за минувшие сутки, несмотря на сложную дорожную обстановку, в Волгоградской области было зафиксировано всего одно ДТП с пострадавшим. Произошла авария, как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке, в Среднеахтубинском районе. Там под колеса машины попала пенсионерка.

- Произошло это примерно в полдень. 69-летняя женщина шла по краю проезжей части, когда на нее наехал автомобиль. Как выяснилось, 41-летний водитель на «шестерке» сдавал задним ходом и не увидел вовремя пенсионерку. К сожалению, удар был сильным, и пострадавшую пришлось с травмами госпитализировать, - уточняют в ГУ МВД по региону.