Первый снег: расчищать дороги Волгограда вышли 34 единицы спецтехники

Дороги Волгограда обрабатывают от наледи. Фото: мэрия

Снега в Волгограде ждали давно. Уже неделю, как замело районы области, наконец, в субботу пошел снег и в городе-герое. Коммунальщики говорят, что были готовы его встретить. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на обработку и расчистку дорог днем вышли 34 единицы спецтехники. Работают они во всех районах Волгограда.

Первым делом дорожники обрабатывают и расчищают от снега главные магистрали областного центра, а также те улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Когда их расчистят, техника приступит к уборке наледи с второстепенных дорог. Следом идут дворовые проезды и тротуары, на которые тоже обещают нанести противогололедные реагенты.

- В случае ухудшения погоды коммунальные службы готовы нарастить группировку техники, - сообщают в мэрии.

Тем временем водителей просят не мешать снегоуборочным машинам и не бросать авто у обочины, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. А в идеале – вообще не пользоваться машиной в ближайшие часы.