В Волгограде задержали подозреваемого в мошенничестве

Мужчину задержали при получении полутора миллионов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи волгоградского главка МВД возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении 48-летнего волгоградца. Мужчина обещал подрядчикам за миллионные суммы победу в электронных аукционах. Его задержали с поличным.

По данным следствия, директору одной из строительных фирм задержанный волгоградец гарантировал победу в аукционе на право пользования недрами. Услуги мошенник оценил в три миллиона рублей. По его словам, деньги эти пойдут высокопоставленным лицам. Но бизнесмен решил сообщить о столь щедром предложении в полицию, после все встречи проходили под контролем оперативников. И 20 ноября сотрудники регионального УФСБ задержали подозреваемого с поличным при передаче 1,5 миллиона рублей. Теперь полицейским предстоит установить всех соучастников. Возможно, что и потерпевший окажется не один.

- Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД по региону.