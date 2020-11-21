В Волгограде пенсионерка сорвалась с дверей троллейбуса

ДТП с троллейбусом произошло накануне вечером в Центральном районе Волгограда. Около девяти часов вечера «рогатый» шел по маршруту под управлением 52-летнего водителя в направлении центра города. Отъезжая от остановки «Бакинская» водитель начал движение, не убедившись, что в салон вошли все пассажиры. Пожилая женщина не успела подняться на площадку. Сначала закрывающиеся двери зажали 72-летнюю пенсионерку. А когда троллейбус тут же тронулся с места, женщина сорвалась и упала на дорогу. Лишь чудом она не попала под колеса. Но сильно ударилась головой при падении. Все это попало на видео камер наблюдения.

Вот женщина ставит ногу на подножку, но двери закрываются и одна нога остается в салоне. Пенсионерка стучит по дверям, привлекая внимание. Но троллейбус уже начинает движение. Женщина падает как подкошенная. «Рогатый» останавливается, из салона бегут на помощь люди.

- В результате ДТП пассажирка получила травму головы. Женщина доставлена в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.