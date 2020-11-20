Виновника ДТП на Волжской ГЭС, где погибла пара и оторвало руку ребенку, отправили в колонию-поселение

Тройное ДТП, в котором погибли два человека, а ребенок остался инвалидом, спровоцировал водитель ВАЗ-2114. Сегодня его отправили за решетку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 20 ноября 2020 года Волжский суд вынес вердикт водителю, по вине которого в ДТП на Волжской ГЭС погибла молодая пара, а ребенку оторвало руку. Волжский суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено еще в течение трех лет управлять автомобилем.

- Приговор еще в законную силу не вступил и может быть обжалован, - уточняют «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Напомним, эта жуткая авария произошла на мосту Волжской ГЭС 3 августа 2019 года. Осужденный Александр Савельев мчался по плотине на своем ВАЗ-21140 со скоростью 100 км/час. Торопился и решил обогнать едущий впереди «Рено Дастер», но зацепил его, после чего обе машины отбросило на встречную полосу и «четырнадцатая» врезалась лоб в лоб в «Шевроле Авео», в котором ехала женщина с двумя детьми.

- В результате столкновения двое молодых людей (парень и девушка), которые находились в машине виновника аварии, погибли на месте. 6-летнему мальчику из «Швроле» оторвало руку, - напомнили следователи в ходе судебного заседания.