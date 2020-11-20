Антон Лукаш: волгоградский губернатор выстроил сбалансированную систему перед сложным выборным 21-м годом

В четверг, 19 ноября в Волгоградской области ветераны войн, труда и правоохранительных органов выбрали себе нового руководителя организации. До этого 5 лет совет ветеранов региона возглавлял Сергей Назаров, но он попросил самоотвод. Участники выборной конференции посчитали, что пост руководителя следует доверить председателю облдумы и экс вице-губернатору Александру Блошкину. Он от лица ветеранов будет связываться в том числе и с губернатором. Эту новость много обсуждали в политических кругах, намекая на то, что у нового руководителя нет боевых заслуг. Но эксперты считают, что это событие - очередное усиление позиций губернатора в общественных институтах. Об этом заявил член общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

- Очевидно, что в преддверии выборного 2021 года губернатор Андрей Бочаров объединяет региональное сообщество, инициируя появление в руководстве авторитетных общественных объединений своих единомышленников, пользующихся уважением в широких массах, - говорит эксперт. - Разумеется - это и знак доверия Блошкину и его внутриполитическому блоку, возглавляемому Шевцовым. «Ответный ход деревенских», как любят говорить анонимные авторы в соцсетях. Но если посмотреть глубже, в свете недавнего усиления Харичкина, то Бочаров действует тоньше. Он выстроил сбалансированную систему перед сложным выборным 21-м годом.

Лукаш также отметил, что включение в совет депутата Госдумы Нины Черняевой и члена Общественной палаты Зои Ломакиной добавит «веса» этой организации – она станет заметной общественно-политической силой в регионе. И напомнил, что и до этого совет ветеранов проявлял очень нужные инициативы и способствовал их осуществлению. В том числе благодаря поддержке ветеранов в Волгограде появились Парк Победы и Аллея России у подножия Мамаева кургана, прошли празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве, и другие мероприятия.