В Госдуме за перевод стрелок в Волгоградской области ответят Блошкин и Цыбизова

Пока все комитеты Госдумы одобрили переход Волгограда и области обратно в московский часовой пояс. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

24 ноября депутаты Государственной думы РФ решат, будет ли Волгоградская область и дальше жить по московскому времени или в декабре все-таки перейдет обратно в московский часовой пояс. Сегодня, 20 ноября, комитет по охране здоровья опубликовал свое решение, в котором поддерживает законопроект волгоградских депутатов о переводе стрелок на час назад и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении.

Докладчиками по волгоградскому вопросу в Госдуме будут председатель Волгоградской облДумы Александр Блошкин, а его содакладчиком - член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.

Напомним, что Правительство РФ уже поддержало законопроект волгоградских парламентариев, о чем известило в своем официальном отзыве. Поддержали возврат Волгоградской области в московский часовой пояс и в Комитете Совета Федерации по экономической политике, а также в Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Главный аргумент у всех, что «предлагаемые законопроектом изменения приведут к увеличению эффективно используемого населением светлого времени суток - с 6.00 до 9.00».

Отметим, что если законопроект утвердят, то Волгоградская область переведет стрелки на час назад уже 20 декабря 2020 года.

Напомним, с 2018 года Волгоградская область живет по местному времени (мск +1). Именно тогда жители региона на референдуме поддержали перевод стрелок на час вперед. 58% проголосовали "за" переход в формат МСК+1. Однако, в июле этого года, как раз накануне президентских выборов, волгоградские власти решили вернуться к "часовому" вопросу. И инициировали новый опрос. По результатам которого оказалось, что уже 66% волгоградцев мечтают вернуться к московскому времени.

На основании этого опроса волгоградские парламентарии составили новый законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Госдуму вернуть регион обратно в московский часовой пояс. Проект закона еще находится на рассмотрении в Госдуме. В ближайшее время его обсудят на заседании парламента, и вынесут свой вердикт по этому вопросу.