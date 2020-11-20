29 школьников и 79 пациентов средних лет: кто и где заболевает коронавирусом в Волгоградской области

В Волгоградской области рекорды заболеваемости коронавирусом бьются третий день подряд Фото: Артем КИЛЬКИН

20 ноября в Волгоградской области очередной рекорд по приросту новых заболевших коронавирусом. Положительные тесты получили 235 жителей 2 городов и 23 районов Волгоградской области. Наибольшее число людей с ковидом в возрасте от 30 до 49 лет – 79 человек. 59 пациентам от 50 до 64 лет, подтвердился диагноз у 47 пенсионеров старше 65 лет. Заболевает и молодое поколение. Сегодня болезнь выявили у 19 школьников 7-14 лет, 10 подростков 15-17 лет и 3 детей от 1 года до 6 лет. Заразились 18 человек 18-29 лет. Больше всего новых случаев, как обычно, в Волгограде – 69. В Волжском сегодня ковид подтвердился у 60 жителей, в Камышинском районе – у 33.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Урюпинском районе 20 ноября коронавирус подхватили 11 человек, в Клетском – 7, столько же в Старополтавском. В Городищенском, Светлоярском и Чернышковском районах по 6 жителей узнали, что у них неприятный диагноз. 4 пациента в Новоаннинском района, по 3 – в Быковском, Дубовском, Котовском, Нехаевском. По 2 жителя заболели в Калачевском, Котельниковском и Ленинском районах. По 1 новому случаю COVID-19 подтвердились в Алексеевском, Жирновском, Михайловском, Николаевском, Новониколаевском, Ольховском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах.