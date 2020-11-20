Коронавирус убивает молодых волгоградцев

От коронавируса скончались жители Волгограда, Волжского и Октябрьского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ежедневно растет число смертей от коронавируса. 20 ноября ковид стал причиной смерти у 4 жителей Волгоградской области. Общее число смертей за пандемию составляет 268. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, сегодня жертвами коронавируса были признаны две женщины и двое мужчин. Им было от 42 до 75 лет. При поступлении в больницы у всех было двустороннее воспаление легких. Усилий врачей не хватило для их спасения.

42-летняя жительница Октябрьского района имела проблемы с сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и эндокринной системами. Когда у нее появились признаки коронавируса, она сразу же обратилась за медпомощью. Медики ей назначили амбулаторное лечение, которое результатов не давало. В итоге молодая женщина оказалась в ковидном госпитале при Детской клинической больнице №8.

Состояние молодого мужчины из Волгограда ухудшилось за считанные дни. Он начал самолечение, когда проявились первые симптомы болезни. А уже через 5 дней «скорая» привезла 43-летнего волгоградца с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 4-ю клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Медикам не удалось установить дату и способ заражения 53-летней волгоградки. В тяжелом состоянии она стала пациенткой 16-й больницы. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Стал смертельным вирус и для 75-летнего волжанина. Он обратился в поликлинику через 8 дней после проявлений коронавируса. Осмотрев, врачи направили его в Ленинскую ЦРБ. У мужчины были проблемы с сердцем.