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"Летом в 7 утра у нас уже стоит жара! Мы на юге живём": противники возвращения московского времени отправили письмо в Правительство

Жители Волгоградской области требуют сохранить свой регион в часовом поясе МСК+1
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградских защитников местного времени.

Фото волгоградских защитников местного времени.

После того, как 19 ноября 2020 года на сайте Правительства РФ появился отзыв, который одобряет переход Волгоградской области обратно в московский часовой пояс, волгоградские защитники местного времени взбунтовались. Они тут же составили гневное коллективное письмо в адрес руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

«На каком основании вы решили, что нам необходимо эффективнее использовать светлое время суток с 06.00 до 09.00? (отметим, что именно этот аргумент указан в отзыве правительства на поданный волгоградскими парламентариями законопроект, - примечание автора). В эти утренние часы люди собираются на работу. Но летом в 7 утра у нас уже стоит жара! Мы на юге живём. Нам пора идти на работу, а не ждать когда проснётся Москва и подстраиваться под московское время!», - парируют на аргумент Правительства волгоградские активисты.

Они припомнили 40 тысяч подписей, которые собрали и направили в Правительство в подтверждение того, что опрос, проведенный в июне 2020 года нельзя считать легитимным основанием для выражения мнения жителей Волгоградской области.

«Поддерживая законопроект, Вы молча соглашаетесь с тем, чтобы у нас не было возможности после работы заняться активными видами спорта на свежем воздухе и гулять с детьми. Ведь после перехода в московский часовой пояс в 20.15 летом у нас уже буду сумерки, - поясняют свою позицию еще раз волгоградцы в очередном письме. – Услышьте же нас!».

Напомним, с 2018 года Волгоградская область живет по местному времени (мск +1). Именно тогда жители региона на референдуме поддержали перевод стрелок на час вперед. 58% проголосовали "за" переход в формат МСК+1. Однако, в июле этого года, как раз накануне президентских выборов, волгоградские власти решили вернуться к "часовому" вопросу. И инициировали новый опрос. По результатам которого оказалось, что уже 66% волгоградцев мечтают вернуться к московскому времени.

На основании этого опроса волгоградские парламентарии составили новый законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Госдуму вернуть регион обратно в московский часовой пояс. Проект закона еще находится на рассмотрении в Госдуме. В ближайшее время его обсудят на заседании парламента, и вынесут свой вердикт по этому вопросу.