В Роспотребнадзоре запускают для волгоградцев "горячую линию" по тестам на коронавирус

Телефонные звонки будут принимать только по будням и в рабочее время.

«Тест ПЦР, «Экспресс-тест», «Тест на антитела» - у волгоградцев уже кругом идет голова от коронавируса и тестирования. Несмотря на то, что чиновники и СМИ ежедневно разъясняют все нюансы «ковидной» работы, вопросов у волгоградцев немало. «Кому делают бесплатные тесты, а кому платные?», «Когда должны делать?», «Почему отказали в тестировании?» и так далее. Сегодня в Роспотребнадзоре заявили, что запускают всероссийскую «горячую линию» по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. Заработает эта «горячая линия» с 21 ноября 2020 года.

- Специалисты волгоградского управления Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, по срокам исполнения тестов и выдаче результатов, - поясняют "КП-Волгоград" в региональном ведомстве.

Задать интересующие вопросы можно по телефону - 8(8442) 24-36-30.

Звонки будут принимать только в рабочие дни в 10.00 до 17.00 (с 12.00 до 12.45 – перерыв).