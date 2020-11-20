Вовремя пришел домой: в Волжском мужчина поймал вора в своей квартире

В карманах у задержаного нашли и отмычки для дверей, и украденные ювелирные украшения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Представьте картину: «Приходите вы домой, а дверь в квартиру настежь. А внутри два мужика ищут ценные вещи». Именно в такой ситуации оказался 53-летний житель Волжского Волгоградской области. Он, что называется, пришел домой вовремя, и застал двух грабителей. Одного задержал, второй умудрился сбежать.

- Сообщение о том, что мужчина обнаружил грабителей в собственной квартире, поступило в полицию вечером 19 ноября. Увидев хозяина жилья, преступники попытались убежать, но мужчина оказался не из робкого десятка и успел закрыть одного из них в квартире. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. В карманах у задержанного нашли отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения из квартиры ограбленного волжанина, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Второму вору удалось сбежать от владельца квартиры. Чуть позже его задержали сотрудники полиции. Это 41-летний также неоднократно судимый волжанин.

- На задержанных уже завели уголовное дело по статье «Кража». Грозит им до 6 лет лишения свободы, - уточняют в региональном Главке. – Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.