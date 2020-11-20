В Волгограде восстановят братскую могилу защитников Сталинграда и памятник воинам-афганцам

Братская могила защитников Сталинграда Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде подрядные организации займутся восстановлением двух памятных мест в парке Гагарина. В Краснооктябрьском районе разрушаются братская могила защитников Сталинграда и памятник воинам- интернационалистам, погибшим в Афганистане. Сейчас их вид оставляет желать лучшего. На памятнике погибшим в сталинградском котле отслаиваются гранитные плиты, постаменте весь в сколах и трещинах. А на фигуре солдата появились пятна. Все это предстоит восстановить, как и табличку, рассказывающая о подвиге, захороненных в этом месте 2 тысяч солдат. Памятник защитникам Сталинграда появился 50-е годы прошлого века. В 1987 году его обновили и развернули фигуру война лицом к центральному входу в парк. С тех пор им никто не занимался.

Памятник скорее нужно приводить в порядок Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У памятных стел воинам-афганцам просел грунт, трещины покрыли бетонные обелиски, а также гранитные и мраморные плиты, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. С момента открытия памятника в 1990 году восстановительные работы на нем не проводились. Восстановление мемориальной зоны станет заключительным этапом благоустройства парка Гагарина.

В этот раз чиновники спохватились вовремя. Может быть, так на них повлиял недавний штраф. Подведомственная мэрии организация МБУ «Волгоградзеленхоз» заплатит 100 тысяч рублей за то, что проглядела разрушение памятника комсомольцам в центре города.