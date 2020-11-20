22 ноября болельщиков «Ротора» до «Волгоград Арены» довезут 3 электрички

Остановки электрички будут делать на Мамаевом кургане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее воскресенье, 22 ноября, на «Волгоград Арене» после трехнедельной паузы снова будет футбол. В 15-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет «Урал». За окном уже почти зимняя погода – по температуре точно. Но морозостойкие болельщики готовы ехать на стадион, чтобы поддержать любимую команду. Поклонники футбола с южной части Волгограда смогут добраться до «Волгоград Арены» на трех электричках. Все они будут делать остановку на Мамаевом кургане. Электропоезд по маршруту «Шпалопропитка - Аэропорт» отправится в путь 14.06. На станции у главной высоты России он будет в 15.04. Следующая электричка по такому же рейсу поедет с остановки «Шпалопропитка» в 15.08. на Мамаевом кургане она будет в 16.07, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги. И еще 1 электропоезд по маршруту «Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская» отправится в 15.48 и будет у стадиона в 17.10.

После матча до Красноармейского района развезет болельщиков электропоезд «Краснооктябрьская – Шпалопропитка», который назначен вместо маршрута «Волгоград-1 – Шпалопропитка». С конечной он возьмет курс в 19.54. На станции «Мамаев Курган» электричка заберет пассажиров в 20.04.

Напомним, матч между «Ротором» и «Уралом» на «Волгоград Арене» начнется в 17.30.