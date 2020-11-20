«Магнит» выплатит компенсацию волгоградцам, купившим продукты втридорога из-за сбоя

Из-за сбоя на кассах цены в волгоградских магазиназ сети взлетели в один день на 300%. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владельцы сети «Магнит» поспешили ретироваться перед волгоградцами за сбой, который произошел в их системе, в результате чего цены на многие продукты взлетели на 300%. Тем, кто успел купить товар по необоснованно завышенной цене, ритейлеры пообещали компенсацию. Правда, вернут не деньгами, а бонусами.

- Компания приняла решение компенсировать покупателям разницу между правильной и некорректной повышенной ценой. На карту лояльности клиентам зачислят удвоенное число бонусов (1 бонус = 1 рубль). При этом списывать бонусы у тех, кто купил товар по заниженной цене в магазинах «Магнита», не будут, - пояснили «КП-Волгоград» в торговой сети.

Напомним, 16 ноября волгорадцы, сделавшие покупки в «Магните» опешили от цен в чеках.

«Свекла по 141 рублю! Это что новый урожай такой или заграничная?», «А как вам квашеная капуста по 151 рублю? Еще вчера 70 рублей за ведерко было», «Детский биолакт вчера был по 35 рублей, сегодня по 135. Это что такое?», - негодовали волгоградцы в соцсетях.

Оказалось, что в системе волгоградских супермаркетов произошел сбой, из-за чего цены на кассах подскочили в два-три раза. Впрочем, на некоторые товары наоборот цены снизились. Проблема затронула ряд магазинов сети Волгограда и области. Устранили сбой довольно оперативно – уже в тот же день, и сразу принесли покупателям свои извинения.