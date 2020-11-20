Тарифы на транспорт в Волгограде будут устанавливать областные власти

Теперь чиновники областной администрации будут устанавливать цену на проезд. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отныне тарифы на общественный транспорт в городах и районах Волгоградской области будут устанавливать областные власти. Ранее, напомним, это была прерогатива местных чиновников. То есть теперь, к примеру, стоимость проезда в Волгограде на трамвае или автобусе, будут определять в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

- Дело в том, что, согласно последнему решению Верховного суда РФ, отныне установление тарифов относится к полномочиям региональной власти. Или же регион может передать эти полномочия в муниципалитеты вместе с с финансовым обеспечением в виде субвенций из областного бюджета, - поясняют в пресс-службе Волгоградской облдумы.

Так что наши парламентарии говорят, что они лишь привели законодательство в соответствие.

При этом отменять иди добавлять маршруты смогут в муниципалитетах местные власти. Право заключать контракты с перевозчиками тоже оставили чиновникам на местах.

Оба закона с нововведениями начнут действовать с 1 января 2020 года.