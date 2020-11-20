В волгоградский ресторан нагрянул «Ревизорро»

Фото: Соцсети ресторана "Река"

Обычно, от глаз ведущей телепрограммы «Ревизорро» ничего не ускользает. Новая ведущая Ксения Милас ничуть не лояльней, чем ее предшественницы. Поэтому сотрудники мест общепита и гостиниц по всей России содрогаются, когда видят ее в дверях своих заведений. С проверкой «Ревизорро» нагрянул в Волгоград. Уже не впервые. На этот раз известно, что тщательному контролю подвергся ресторан «Река», открывшийся в этом году в «шайбе» на Набережной.

- Ведущая Ксения Милас сказать, что строгий эксперт, это ничего не сказать, - отметила владелица ресторана Оксана Малашкина в социальных сетях.

Но волгоградскому заведению на берегу реки удалось на отлично пройти проверку программы.

- Вчера наш ресторан посетила телепередача «Ревизорро»! И мы прошли проверку на «отлично», - написано на страничке «Реки» в соцсетях.

Пока не известно, были ли какие-то нарекания у Ксении Милас или ресторан работает идеально. Пока это держится в секрете – до выхода программы в эфир. Но заветную наклейку «Ревизорро» на свою дверь ресторан получил. Другие места общепита и гостиницы в Волгограде не сообщали о рейде съемочной группы.