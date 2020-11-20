Лжебанкиры придумали новую схему обмана волгоградцев и списания денег с карт

Волгоградцы, будьте бдительными и не верьте мошенникам. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Телефонные аферисты придумывают все более изощренные схемы обмана волгоградцев. Теперь они звонят уже с номеров волгоградской полиции используя возможности интернет-сервисов подмены телефонных номеров. В ГУ МВД по региону предупреждают: не верьте мошенникам и лучше сразу прекращайте разговор. У двоих волгоградцев преступники уже сняли более 600 тысяч рублей.

Схема теперь такая: волгоградцам звонит парень, представляется банковским работником и сообщает о проблеме со счетами. Если человек не верит, ему перезванивают уже под видом полицейских. Причем, используя новые технологии, на экране звонящего высвечивается номер банка или дежурной части отдела полиции.

- Так, 17 ноября мошенники позвонили 23-летнему парню из Камышина. Повторный звонок у него высветился, как номер дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области - 30-43-45. Человек представился сотрудником полиции, причем такой человек реально работает в Главке. Камышанин проверил номер телефона и фамилию полицейского на сайте ведомства, и, убедившись в реальности данных, сообщил персональный код своей банковской карты. После чего у него похитили 114 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В полиции говорят, в некоторых случаях аферисты даже предлагают человеку поучаствовать в «спецоперации» по задержанию лжеюанкиров. А, если человек отказывается, его даже запугивают уголовной ответственности, как соучастника преступления. - 19 ноября 2020 года звонок, замаскированный под номер Главка - 30-43-45, поступил 54-летней женщине из Среднеахтубинского района. У нее аферисты списали с карты 546 тысяч рублей, убедив перевести деньги на безопасный счет, - сообщают в волгоградском ведомстве.

Запомните, волгоградцы, сотрудники полиции и банка НИКОГДА не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа.

- Если у вас интересуются такой информацией – это мошенники. Немедленно прекратите с ним разговор, - советуют в полиции.