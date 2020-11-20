В Волжском водитель иномарки сбил подростков на мопеде и сбежал с места ДТП

Водитель иномарки разворачивался на дороге и сбил мопед. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском в ДТП попали два подростка – 14 и 16-ти лет: они ехали на мопеде, когда в них врезалась иномарка. Причем виновник аварии даже не оказал помощи детворе, а трусливо уехал.

Произошло это на улице Шоссейная 19 ноября примерно в 20.15.

- Водитель «Форд Фокус» разворачивался на дороге, и не убедился в безопасности маневра. По его вине под колесами оказались подростки на мопеде. За рулем двухколесника «Мотоленд» без государственного номера был 14-летний мальчишка, его 16-летний друг сидел сзади. Оба получили травмы и оказались на больничной койке. А виновник ДТП при этом сбежал, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

Водители иномарки нашли. Полиция тут же ввела план «Перехват» и сообщили всем постам приметы сбежавшего авто. Его уже задержали, им оказался 53-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.