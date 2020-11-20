Дорогу по мосту Волжской ГЭС открыли после ремонта

Фото мэрии Волжского.

Наконец-то на мосту Волжской ГЭС исчезнет пробка из машин: 19 ноября дорогу открыли в полном объеме для движения транспорта. Ремонтные работы, которые были запланированы на этот год, завершили.

- Сегодня подрядчики (специалисты ООО «Рисна») уже вывезли строительное оборудование, здесь поставили новые дорожные знаки и сделали временную разметку (постоянную нанесут после окончательного завершения ремонта на мосту в 2021 году), -сообщают «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Напомним, на мосту Волжской ГЭС уже два года идет масштабный ремонт. В этом году обновили два больших участка. Капитально отремонтировали дорогу по нижнему бьефу (ниже к воде) протяженностью 884 метра, дорогу по верхнему бьефу (около железнодорожных путей) и среднюю полосу протяженностью 572 метра. Кроме того, здесь заменили барьерное и щитовое ограждение, отремонтировали низ пролетных строений в подмостовой зоне. В 2021 году останется отремонтировать участок шириной 8,5 метра протяженностью 884 метра по верхнему бьефу.