Сирота из Волгограда пожаловалась главному следователю России, что ей выдали аварийное жилье

Сирота из Волгограда пожаловалась главе следственного комитета России Александру Бастрыкину на то, что ей власти выдали аварийное жилье непригодное для проживания и сняли с очереди. Она пошла в суд, который вынес решение в ее пользу, однако чиновники не торопятся исполнять решение и предоставлять ей другую квартиру.

Таких печальных историй на самом деле в России много. На встрече Бастрыкина с детьми-сиротами, которая прошла вчера, 19 ноября, обсуждали как раз эти злободневные проблемы. По данным, которые привел на встрече председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всеи страны» Альберт Сарбалаев, в России около 268 тысяч детей-сирот ждут свое законное жилье (данные на 1 января 2020-го). Многие судятся с властями, но даже по решениям судов не получают квартиры. На чиновников заводят уголовные дела, но проблему это не решает. Из-за отсутствия жилья сироты не имеют постоянной регистрации, соответственно не могут встать на учет в центрах занятости, затрудняется и предоставление других социальных гарантий.

Волгоградская область попала в число регионов, где вопрос этот стоит особенно остро. За последний год финансирование на обеспечение сирот жильем сократилось на 68,7% (больше всего по стране). Также в Волгоградской области есть проблема с выделением земельных участков под строительство домов.

Александр Быстрыкин взял все озвученные вопросы «на карандаш», и призвал продолжить совместную работу с прокуратурой, органами ФСБ и МВД России на предмет выявления должностных злоупотреблений и халатности при обеспечении детей-сирот жильём.

Напомним, недавно тоже из-за халатности, только уже газовщиков, погибла 23-летняя волгоградская сирота. В квартире, которую ей выдали, прогремел взрыв.