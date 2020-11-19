-17, гололед и штормовой ветер: в Волгограде холода не отступают

В пятницу волгоградцам надо быть аккуратней на дорогах и тротуарах. Может быть скользко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградская область продолжает быть во власти холодного циклона. До календарной зимы еще более недели, но погода за окном очень холодная. В некоторых районах региона уже даже можно лепить снеговиков и играть в снежки. Но на ближайшие сутки синоптики снегопада не обещают. Так что дороги службам не придется расчищать. Хотя неудобства у водителей будут. 20 ноября в Волгоградской области будет переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах возможен туман и гололедно-изморозевые явления. Будет задувать сильный ветер с юго-востока – порывы до 18 метров в секунду. В ночь с четверга на пятницу по области температура воздуха составит от 6 до 11 градусов мороза. Местами столбики термометров упадут до минус 17. Завтра днем – от минус 4 до плюс 1.

Волгоград пока продолжает ожидать первого снега. Осадки пока не прогнозируются. В ночь на пятницу температура воздуха будет 7-9 градусов со знаком «минус». Завтра, 20 ноября, около 0, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Зато выходные, по данным «Яндекс.Погоды» в областном центре станет теплее в ночные часы и выпадет снег.